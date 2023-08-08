Batshuayi için sürpriz transfer iddiası! Sıcak bakıyor...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldız golcüsü Michy Batshuayi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 29 yaşındaki santrfor için teklif edilen rakam ise 10 milyon Euro. İşte detaylar
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Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgiye göre; geçtiğimiz sezon bir sürprize imza atarak Fransa Ligue 1'i Paris Saint-Germain'in 1 puan arkasında ikinci sırada tamamlayan Lens, Belçikalı golcüye imza attırmayı hedefliyor.
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Haberde Michy Batshuayi'nin de transfere sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.
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Öte yandan Lens'in Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye teklif ettiği rakamın 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.
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Fransız kulübünün, Belçikalı golcüye ise yıllık 2 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi.
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2022/23 sezonunun başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta 22 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
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