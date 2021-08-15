Batshuayi şov yaptı! 5 gol birden...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini duyurduğu Michy Batshuayi, Chelsea ile çıktığı hazırlık karşılaşmasında adeta şov yaptı.

Maviler, hazırlık karşılaşmasında alt lig takımlarından Weymouth ile karşı karşıya geldi. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea maçı 13-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, Batshuayi tam 5 gole birden imza attı.