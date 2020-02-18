AA

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Muhammed Emre Özalp, 10 Şubat'ta İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışında 5 askerin şehit düşmesi ve 5 askerin yaralanmasından büyük üzüntü duydu.

Duygularını, kaleme aldığı mektupla dile getiren Özalp, mektubu ilk olarak babasıyla paylaştı. Özalp, daha sonra kumbarasında biriktirdiği 21,5 lirayı da mektubun bulunduğu zarfa koydu.

Batman İl Jandarma Komutanlığına gönderilen mektubu okuyan askerler, Özalp'ın ifadeleri karşısında duygulandı.

Jandarma personeli, mektubu çerçeveleterek Alay Komutanlığı binasının koridoruna astı.

"BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM, VATANIMI KORUYACAĞIM"

Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden dağlarda teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

Askerler için dua ettiğini belirten Özalp, asker ağabeylerini çok sevdiğini ifade etti.

"Büyüyünce okuyacağım, asker olacağım, vatanımı koruyacağım, teröristlere karşı mücadele edeceğim. Asker ağabeylerimize selam olsun." diyen Özalp, güvenlik güçlerine başarı diledi.

Özalp, askerleri duygulandıran mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Babam, ben yetim kalmayayım diye sefere çıktığınızı söyledi. Öyle deyince ağladım çünkü senin de çocuğun yetim kalmasın. Seni çok seviyorum. Bu yüzden hep dua ediyorum. Allah seni korusun asker ağabey. O yüzden harçlığımı sana gönderiyorum. Bununla bir çocuk sevindir. Asker ağabeylerim, çocukları öldüren teröristlere deyin ki 'Bizim çocuklarımız vatanını, bayrağını çok seviyor.' Ne yaparlarsa da bizi yenemeyecekler, ellerinden öpüyorum asker ağabey."

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Baba Faysal Özalp, oğlunun kaleme aldığı mektubu okuduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Oğlunun davranışını oldukça anlamlı bulduğunu dile getiren Özalp, oğlunun şehit haberlerinden çok etkilendiğini aktardı.

"Oğlum askerler için bir mektup yazdığını söyledi. Mektubunu okuduğumda hüzünlendim ve ağladım." diyen Özalp, şöyle konuştu:

"Kumbarasındaki parayla mektubu askerlerimize göndermek istediğini söyledi. Kumbarasını açtık ve içindeki parayla birlikte mektubu gönderdik. Oğlumla gurur duydum. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte oğlumun bu davranışını çok anlamlı buldum."