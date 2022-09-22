Batmanlı genç 20 gündür kayıp

İHA

Batman'da Acar ailesi, 20 yaşındaki Yusuf'tan 20 gündür haber alamıyor. Yusuf Acar, son olarak 2 Eylül saat 13.00 sıralarında Batman Şehirlerarası Otogarı'nda güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağabey Mahmut Acar, yaklaşık 20 günden beri kayıp olan kardeşi için endişelendiklerini belirterek, "Başına bir şey mi geldi? Her yere kayıp başvurusunda bulunduk. Hiçbir şekilde kardeşimden haber alamıyoruz. Kardeşimin en son Batman otogarında görüntüsü var. Başka hiçbir yerde hiçbir görüntüsü yoktur. Endişeliyiz, korkuyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"NE DURUMDA OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ VE KORKUYORUZ"

Otobüs firma yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden ağabey Acar, "Kendi adına hiçbir şey yok başkasının adına gitmiş olabilir. Nerededir, şu anda hiçbir bilgimiz yok. Kardeşim ile beraber tekstilde çalışıyorduk. Evin içinde bir sorun yoktu. Kardeşim kaçtı mı, kaçırıldı mı? Ne durumda olduğunu merak ediyor ve çok korkuyoruz. Gören, duyan olursa Allah rızası için bizim ile iletişime geçsinler" diye konuştu.

Anne Hüsna Acar ise 20 gündür oğlundan haber alamadığını, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.