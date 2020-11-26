Batmanlı gençler "Sinema Akademisi"nde yeteneklerini keşfediyor

Batman Gençlik Merkezi'nde açılan atölyelerde gençlere kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı alanlarda eğitimler veriliyor.
Gençler hafta sonları farklı alanlarda açılan atölyelerde uzman eğitmenler eşliğinde sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştiriyor. Gençlere hizmet veren atölyelerin en dikkat çekeni ise "Sinema Akademisi" oldu.
Akademide öğrencilere fotoğrafçılık, sinema, yönetmenlik, kurgu, montaj gibi eğitimler veriliyor.
Toplam 6 ay süren kursta öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimlerle de öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanıyor.
Alanında uzman eğitimcilerin katıldığı kursta öğrenciler hem öğreniyor hem de yeteneklerini keşfedip geliştiriyor.
- "Gençlerimizin sanat eğitimi alması bizleri heyecanlandırıyor"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Batman Gençlik Merkezinde yakın zamanda başlayan Sinema Akademisinin 6 ay süreceğini söyledi.
"Gençlerimizin Güneydoğu'da, Batman'da sanatla buluşması, sanat eğitimi alması bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten gençlerin sanata ilgi duyması, sanatı icra etme anlamında eğitime tabi olması saygı duyulan bir davranış." diyen Özperk, kursiyerlerin sinemanın farklı dallarında eğitim alacağını belirtti.
Özperk, "Batman'daki şairlerimizden, yazarlarımızdan, üniversitenin sinema bölümündeki akademisyenlerden destek alarak bu arkadaşlarımız senaryo yazma, görüntü yönetmenliği, film yönetmenliği ve kurgu alanında inşallah kendilerini geliştirecekler. Ardından arkadaşlarımızın aldığı teorik bilgileri pratiğe yansıtma faaliyeti başlayacak. Umuyoruz ve diliyoruz ki güzel eserler ortaya çıkacak." dedi.
Kursiyerlerden Elif Gültekin, sinema alanında kendini geliştirmek başvuru yaptığını belirterek, eğitimi tamamladıktan sonra projelerini hayata geçirmek istediğini aktardı.
Gültekin, arkadaşları ile sinema alanında kendilerini geliştirmek, ortak projeler yapmak için bir arada olduklarını dile getirerek bu olanakları kendilerine sağlayan Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.
Kısa film alanında senaryoları bulunduğunu, film çekmek istediğini anlatan Gültekin, öğrendiklerini sinema alanında eğitim almak isteyenlere de aktarmak istediğini söyledi.
Yakup Terik de eğitimlerin büyük fayda sağladığını aktararak, "Burada tecrübelerimize tecrübe katıyoruz. İnşallah daha iyi işler çıkaracağız." ifadesini kullandı.
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