Batmanlı çocuklar İngilizce'yi eğlenerek öğreniyor

Batman Üniversitesinin açtığı İngilizce kursuna katılan Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor.
Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik İngilizce kursu düzenlendi.
Üniversite ile erken tanışan 8'i kız 19 öğrenci merkez kampüste haftada 3 saat drama tekniği ile İngilizce eğitim görüyor.
Nefes ve fiziksel egzersizlerle başlayan, defter, kalem kullanılmayan eğitim 24 hafta sürecek.
Eğitimlerde öğrencilere dil eğitiminin yanı sıra öz güven aşılanarak, iyi bir diksiyon ile kendini ifade edebilme yeteneği de kazandırılması hedefleniyor.
"OYUN OYNAYARAK ÖĞRENMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 7-13 yaş arası öğrencilere İngilizce eğitimi verildiğini söyledi.
"Çocuklar oyun ile büyür, rol yaparak öğrenirler. Etraflarında gördüklerini bu şekilde organize ederler. Sadece kitap üzerinden değil, oyun oynayarak ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak öğrenmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz" diyen Demir, eğitimlerde sadece yabancı dil öğrenilmesini amaçlamadıklarını, drama tekniği kullanılarak çocukların öz güvenini geliştirmeyi, kendilerini ifade edebilme kabiliyeti kazanmalarını, güzel bir diksiyon elde etmelerini de amaçladıklarını aktardı.
"EĞLENDİKLERİ İÇİN SIKILMADAN ÖĞRENMİŞ OLUYORLAR"
Kursta İngilizce eğitimi veren Batman Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Başaran, temel amaçlarının çocuklara hissettirmeden onlara İngilizceyi öğretmek olduğunu belirtti.
"Okullarda klasik yöntemle öğretiliyor. Çocuklar ders aldığının, derste olduğunun bilincinde. Ama biz oyun oynayarak, drama etkinlikleri yaparak çocuklara hissettirmeden dolaylı bir şekilde İngilizce öğretiyoruz" ifadelerini kullanan Başaran, oyun ve etkinlikleri tamamen İngilizce konuşarak yaptıklarını vurguladı.
Başaran, çocukların drama yöntemi ile hem eğlendiğini hem de sürekli hareket halinde oldukları için fiziksel olarak da gelişip, sosyalleştiğine işaret ederek, "Eğlendikleri için sıkılmadan öğrenmiş oluyorlar. Hedef sadece konuşma değil, dinleme, duyduğunu anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bunları da oyun üzerinden yapma. Gramer, kelime öğretmiyoruz. Yani tamamen klasik yöntemlerin dışında." dedi.
"EĞLENİRKEN İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUZ"
Kursa katılan çocuklardan Hazal Sözer, derslerde çok eğlendiğini anlatarak, "Eğlenirken İngilizce öğreniyoruz" ifadesini kullandı.
Kahraman Yüzbaşı da Batman Üniversitesinin düzenlediği İngilizce kursuna katıldığını, burada İngilizce öğrendiğini belirterek, derslere gelirken defter, kitap getirmediğini dile getirdi.
Mustafa Demir ise oyun oynayarak İngilizce öğrendiğini belirtti.
İbrahim Baran Yıldız ise her derste farklı etkinlikler yaptıklarını, oyun oynayarak İngilizce eğitim aldıklarını aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!