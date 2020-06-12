AA

Türkiye’nin her yerinde taziye evi kültürü bulunmadığını ancak Batman'da ise gelenek olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bazılarında mimari uyum ve mimari düzen olmadığını görüyoruz. Bazıları iyi durumda, bazıları öyle değil. Ayrıca buralarda verilen hizmetlerde de tek düzelik yok. Bazılarında durum iyi, bazılarında iyi hizmet verilemiyor. Vatandaşın en kırılgan olduğu zaman, cenazesi var üzgün. Üzgün haliyle bazı hizmetleri para ile karşılıyor. Bunu el birliği ile konuşalım."

AA'nın haberine göre Şahin, belediye olarak araç tahsisi, mezar kazımı, kefen, yıkama, defin gibi tüm işlemleri ücretsiz yapacaklarını bildirdi.

Cenazesi olan vatandaşların ikram ve hizmetlerle uğraşmasının uygun olmadığını dile getiren Şahin, "Cenazesi olanlar para, pul, alışveriş, gider-masraf ile uğraşmasın. Hatta kulağımıza bazı yerlerde fahiş fiyatlar talep edildiği, birilerinin bu işi ticarete döktüğü şeklinde bilgiler geliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, mahalle muhtarları ve ilgili birim müdürleri katıldı.