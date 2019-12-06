Barış Kaygusuz bkaygusuz@haberturk.com

Bulut Kutlu'nun haberine göre olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Saat 16.00’da yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan akrabası olduğu belirtilen M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu.

O sırada yoldan geçen bir doktor yere yığılan şahsa müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Rıfat Bilici otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.