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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri kent genelinde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kaleşnikof uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 80 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.