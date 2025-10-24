Batman’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi
Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi.
İ.Ç. (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile B.C.G.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA