        Haberler Gündem Batman’da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

        Batman’da zincirleme kaza: 6 yaralı

        Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:41
        Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi.

        İ.Ç. (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile B.C.G.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Batman
        #batman haber
        #yerel haber
