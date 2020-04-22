İHA

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gürgenli köyünde koronavirüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtilen açıklamada, gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

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