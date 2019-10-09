Batman’da bir kargo aracında 45 kilo esrar ele geçirildi

Bulut Kutlu'nun haberine göre, araca yapılan baskında kargo şirketine ait araçta yapılan arama sonucunda 45 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir mahallede durumundan şüphelenilerek durdurulan üç şahsa ait olduğu değerlendirilen 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.K. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.