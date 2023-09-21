Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da arazi kavgası can aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Binatlı köyünde akşam saatlerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Abdülaziz G. (42) ve Mehmet G. (39) yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G. ise tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #binatlı köyü
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        İlk yarıda gol yok
        İlk yarıda gol yok
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Habertürk Anasayfa