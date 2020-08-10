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Batman’da 25 ev karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25 ev karantina altına alındı.

10.08.2020 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Batman’da 25 ev karantinaya alındı
AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerde toplam 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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