Batman’da polis ekipleri tarafından bir araca yapılan operasyonda 110 kilo 200 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler araca operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği ile araçta yapılan aramada toplam 110 kilo 200 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi. Araçta bulunan biri yaşı küçük olmak üzere 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan işlem yapıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.