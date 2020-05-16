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Batman Valisi Hulusi Şahin'den kan bağış kampanyasına destek

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

16.05.2020 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Batman Valisi Hulusi Şahin'den kan bağış kampanyasına destek
AA

Vali Şahin'in yanı sıra il yöneticileri ve vatandaşlar, kampanya için Türk Kızılay standına gelerek kan bağışına destekte bulundu.Salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirten Şahin, kampanyaya bu nedenle destekte bulunduklarını söyledi.Kan verme bağışına Batmanlıların ilgi gösterdiğine aktaran Şahin, tüm Batmanlıları kan vermeye davet ettiklerini belirtti.İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısını yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:"Toplantımızda yeni kararlar aldık. Denetimlerimizde son derece etkili oldu. Çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düştük. Rehavete kapılmayacağız ama bir nebze vidaları da gevşeteceğiz. Batman merkezde maske takma zorunluluğu getiriyoruz. Evden maskesiz dışarıya çıkmayacağız. Gülistan Caddesi ve Elma Sokağına da bir sınırlı yaya trafiği uygulayacağız. Bayram süresince de mezarlarımız kapalı olacak. Dualarımızı evde yapalım."

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