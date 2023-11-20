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        Haberler Gündem Batman Valisi Canalp, selden etkilenen kentteki son durumu değerlendirdi

        Batman Valisi Canalp, selden etkilenen kentteki son durumu değerlendirdi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, selin neden olduğu mağduriyetin giderilmesine ilişkin, "AFAD'dan 15 milyon lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan da 19 milyon lira vatandaşlarımızın maddi yardım ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuş durumdadır."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:10 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:10
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        Batman Valisi son durumu değerlendirdi
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        Batman Valisi Canalp, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, selde yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini söyledi.

        Diğer vatandaşın tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Canalp, selden etkilenen 129 vatandaşın pansiyona yerleştirildiğini belirtti.

        AİLELERE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ

        Canalp, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

        "Selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çağrı merkezimize, belediyemizin çağrı hatlarına toplam 6 bin 978 ihbarda bulunulmuştur. Bu ihbarlar 1620 müdahaleli çağrıya dönüştürülmüştür. 926 personelimiz, 310 araç ile bu çağrılara müdahalede bulunmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Hasar tespit çalışmalarında az hasarlı 37 binamızın, ağır hasarlı 4 binamızın, yıkık vaziyette olan 4 binamızın olduğu görülmektedir.

        12 küçükbaş hayvanımız da telef olmuştur. Heyelan nedeniyle kapalı olan köy yollarımızdan 18'i bugün itibarıyla ulaşıma açılmıştır. 14 köy yolumuzda da şu anda çalışmalar devam etmektedir. 75 köyümüzde elektrik arızası meydana gelmiştir. 2 gruptaki köyler hariç olmak üzere elektrik arızalarının tamamı giderilmiştir. Yine merkezde de sadece bir mahallemizde iki trafoyla ilgili şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmekteler. Bu arıza da giderilecektir."

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        İL AFET PLANLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

        İl merkezinde ve 5 ilçede var olan aş evlerinden sıcak yemeğin afetzede vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Canalp, yarın sabahtan itibaren de yine bütün afetzede vatandaşlara kahvaltı hizmeti sunacaklarını aktardı.

        "AFAD'dan 15 milyon lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan da 19 milyon lira vatandaşlarımızın maddi yardım ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuş durumdadır." diyen Canalp, afetlerin tekrarını önlemek amacıyla da uzun vadeli olarak ele alınması gereken il afet planlarında yer alan hususların görüşüldüğünü kaydetti.

        Batman'ın derelerin, çayların birleşme noktasında inşa edilen bir şehir olduğuna dikkati çeken Canalp, dereler kuru bile olsa sel geldiği zaman bu dereler üzerinden yoğun yağışla gelen suyun can kayıplarına ve maddi hasarlara sebebiyet verdiğini belirtti. Canalp, şöyle konuştu:

        "Buna engel olabilmek için iki aşamalı bir planımız var. Bunlardan biri Batı Raman'dan toplanıp gelen sular var. Buradaki kuru dereler üzerinde DSİ nasıl ki daha önceki zamanda İluh Deresi üzerinde bir beton kanal yapmak suretiyle İluh'u güvence altına almıştır, aynı şekilde bu Batı Raman üzerinden gelen iki dere üzerinde de beton kanal yapılmak suretiyle afet riskinin azaltılması yoluna gidilecektir. Şu an risk olmasa bile başka zamanlarda risk teşkil edebilecek kuzey hattı bulunuyor. Bu kuzey hattımızda sulama kanalımıza paralel, onun üstünde bir kuşaklama kanalı yapmak suretiyle sular hiç Batman'a gelmeden bu kuşaklama kanalı üzerinden İluh Deresinin uç kısımlarına ve akabinde de Batman Çayı'na boşaltılmak suretiyle kentin kuzeyindeki sel riskini de bu şekilde engelleme yoluna gideceğiz."

        Belediyenin afetten en çok etkilenen bölgede yaptığı imar planının 11 bin 500 dönümlük alanı kapsadığını belirten Canalp, bu imar planının, kuru dereler üzerinde yapılan yapıların da tamamen kaldırılması ve bu alanların binalardan bağımsız olarak planlanmasını öngördüğünü söyledi.

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