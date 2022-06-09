Batman Üniversitesinde 'Büyük Zaferin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu' başladı

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Batman Valiliği ve üniversite iş birliğiyle 8-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Merkez Kampüs Konferans Salonunda açılışı gerçekleştirilen sempozyuma; Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Başsavcı Ömer Mete, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilimizin ve üniversitemizin yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

REKTÖR DEMİR KONUŞMA YAPTI

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin bildirilerini sunacakları sempozyumun açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, milletimizin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bağımsızlığını ve hür yaşama arzusunu her şeyin üstünde tuttuğunu vurguladı.

Rektör Demir, tarih boyunca pek çok badire atlatan, her türlü zorluğu sinesinde eritip tevekkül, iman ve kararlılıkla yoluna devam eden şanlı milletimizin, söz konusu bağımsızlık ve kutsal değerleri olduğunda asla geri adım atmadığını, “Ya İstiklal Ya Ölüm” şiarıyla bin kez düşse de bin kez aynı kararlılık ve imanla, ayağa kalkmasını bildiğini söyledi.

Tarih sayfalarına altın harflerle kazınan mücadelelere sahip bir milletin evlatları olduklarının altını çizen Rektör Demir, bunun gururunun ve şerefinin bizim belki de şu fani hayatta ve insanlık tarihinde en büyük, en kıymetli servetimiz olduğunu ifade etti.

"EN ZOR ŞARTLARDA DAHİ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYİP KENDİNDEN GEÇEBİLENLERLE ZAFERLER KAZANILIR"

Prof. Dr. İdris Demir konuşmasına şu şekilde devam etti: “En zor şartlarda dahi mücadeleden vazgeçmeyip kendinden geçebilenlerle zaferler kazanılır. Köktürklerden Anadolu’ya zaman ve mekân mefhumunun çok ötesinde bu inanmış, bu adanmış ruh hiç değişmeden her durum ve şartta bağımsızlık için aynı aşkla mücadele etmiştir. 1922’den 2022’nin Büyük ve Güçlü Türkiye’sine kadar dünyada emsali görülmemiş bu kutlu mücadelenin, ecdadımızın aziz emanetinin şerefini taşırken ağır sorumluluğunun da bilinciyle “Büyük Zafer”in 100. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Sempozyumun açılışında konuşan ATAM Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise Türkiye Cumhuriyet’inin yaklaşık 600 yıl, üç kıta üzerinde egemen olmuş Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden geriye çekilmesi sonucunda kurulduğunu ve bu gelişmeyle birlikte Türk toplumunun yeni bir yönetim olarak Cumhuriyet rejimi ile tanıştığını ifade etti.

Türkiye’de Cumhuriyet rejimine geçişin, beraberinde yeni devlet, ulus ve bireyi de içine alacak modernleşme hamlesiyle süreklilik sağlanarak bugüne gelindiğini söyleyen Özgen, Türk milletinin Cumhuriyet’e çok kolay bir şekilde ulaşmadığını, bunun için çok ağır bir bedel ödemek durumunda kaldığını vurguladı.

BUGÜN 100'ÜNCÜ YILINI TAMAMLADI

Osmanlı Devletinin özellikle son yüzyılının çok sancılı geçtiğini söyleyen Özgen konuşmasına şu şekilde devam etti: “Savaşlarda yaşanan yenilgiler, beraberinde gelen toprak kayıpları ve göçler, Türk insanının hafızasında unutulmaz acı hatıralar bıraktı. Özellikle 20. yüzyılın başlarında son bir hamleyle girilen Birinci Dünya Savaşı da, devleti içinde bulunulan zor durumdan kurtarmayı bir kenara bırakın tam bir felakete sürükledi. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi, savaşın sona erdiğini, silahların sustuğunu ilan etmesine rağmen maalesef Türk toplumu açısından son derece olumsuz sonuçlar ortaya çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan ve Büyük Taarruz ile başarıya ulaşan süreç bugün 100. yılını tamamladı.”