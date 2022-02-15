Batman Üniversitesinde Bilişim Festivali Başlıyor

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Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik ana temasıyla Türkiye'nin en büyük bilişim festivali, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde başlıyor.

17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak olan festivalle uluslararasılaşmak adına hızlı adımlarla ilerleyen Batman Üniversitesi, alanında uzman katılımcıları bir araya getirerek en iyiyi hedefliyor.

Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022)’de yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getiren üniversite; bilişim çalıştayı, konferanslar, paneller, workshoplar, akademik bildiri kabulleriyle festival hazırlıklarını tamamladı.

"ÜNİVERSİTEMİZİN VE İLİMİZİN ADINI ULUSLARARASI ALANDA DUYURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uluslararası Bilişim Kongresi hakkında açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kongre kapsamında "Yılın En İyi Bilişim Girişim Ödülü’nün de sahibini bulacağını söyledi.

Pandemiden kaynaklı olarak toplumda ortaya çıkan sosyal mesafe gereksinimiyle birlikte hayatımızın birçok alanında dijital teknolojileri kullanmak zorunda kaldığımızı anlatan Rektör Demir, "Hibrit bir şekilde düzenlenecek olan kongrede alanında uzman çok önemli isimleri üniversitemizde misafir edeceğiz. Bu aynı zamanda ilimizin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. Uluslararası alanda gerçekleştirilen bilişim festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Batman Üniversitesi olarak gelişim, ilerleme ve akademik katkı sağlamanın yanı sıra üniversitemizin ve ilimizin adını uluslararası alanda duyurmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kongre kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.