Batman Üniversitesinden Türkiye'de bir ilk!

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında enerji alanında pilot üniversite seçilen ve bu misyonunu pekiştirmek için önemli adımlar atmaya devam eden Batman Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan IEEE Global Energy Conference 2022 (GEC2022)’ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Batman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde 26-29 Ekim 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirilecek konferans, alanında önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve araştırma uzmanlarını, iş adamlarını, sektör ve devlet yetkililerini bir araya getirerek ilgili deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşmayı; araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimciler için en son yenilikleri, trendleri, enerji sistemleri alanlarında karşılaşılan pratik zorlukları, benimsenen çözümleri sunmak ve tartışmak için disiplinler arası bir platform sağlamayı amaçlıyor.
Dünya çapında enerji alanında yapılan çalışmaların, patent ve yeniliklerin uluslararası katılımcılar tarafından ele alınıp değerlendirileceği konferansta, araştırmacıların ve kuruluşların yapmış oldukları bilimsel ve akademik çalışmalar, en üst kuruluş olan Web of Science (WOS) tarafından indeksleniyor. Batman Üniversitesinin enerji alanında ihtisaslaşmasında büyük bir adım olmakla birlikte üniversiteyi tabiri yerinde ise devler ligine taşıyacak konferansın çıktılarının, WOS’ta indekslenmesi ile birlikte konferans katılımcılarına büyük bir fırsat sunulmuş olacak.
"DÜNYA ÇAPINDA TANINIRLIĞI OLAN BU BÜYÜK KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Dünya çapında tanınırlığı olan bu büyük konferansa ev sahipliği yapacak olmaktan onur duyduklarını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji iletim ve dağıtımı, elektrikli makineler, güç sistemleri ve benzeri konularda çalışan bilim insanlarına bulgularını paylaşmaları ve dünyanın her yerinden katılımcılarla ağ kurmaları için büyük bir fırsat sunan konferansa, tüm yazarların araştırma özetlerini, bildirilerini ve e-posterlerini göndererek katkıda bulunmaya davet ettiklerini söyledi.
Elektrik, elektronik, bilgisayar, mekatronik mühendisliği ve doğa bilimlerinin tüm alanlarındaki kavramsal, yapıcı, ampirik, deneysel veya teorik çalışmaların orijinal ve daha önce yayınlanmamış sonuçlarını ve yüksek kaliteli araştırma katkılarını da konferansta sunulmak üzere davet ettiklerini belirten Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “Kayıtlı her katılımcının sözlü ve/veya poster sunumları için bildirisi olabilir. Bildiriler İngilizce olarak sunulacaktır. Yazarların, bilimsel makalelerini özet veya tam metin olarak etkinlik web sayfasında yer alan bilgilere göre 30 Ağustos 2022 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Tüm araştırmacılarımızı ve kuruluşlarımızı IEEE Global Energy Conference’ına katılmaya davet ediyoruz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması konusunda enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesi, nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek.”
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