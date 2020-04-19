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Batman’da dün bir alışveriş merkezinde sosyal mesafe kurallarına uymayan ve alkolü olduğu belirtilen 2 kişi kasada sıra bekleyen vatandaşlarla tartıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen yunus ekipleri, kimlik kontrolü yapıp sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Tartışmaya karışan ve araçlarına binmek isteyen 2 kişinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

Bu sırada bu kişiler polisle de tartışmaya başladı. Polisin uyarısını dikkate almayan vatandaş, “ Batman ufaktır” dedi. Buna tepki gösteren polis, maskesini çıkartıp “Al suratımı gör beni tehdit mi ediyorsun?” diyerek yasalara uyulması gerektiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.