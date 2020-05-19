Batman, Şırnak ve Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanıyor

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Sosyal mesafenin korunduğu törene, İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'in yanı sıra, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.
- Şırnak
Şırnak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Valilik bahçesinde tören yapıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytulllah Birlik, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafenin korunduğu törende, kurum müdürleri, sporcular ve antrenörler de hazır bulundu. Şırnak Valiliği önünden başlayarak Ali Gaffar Okan, Cizre, Lise, Cumhuriyet ve Gazi caddelerinde bayram korteji oluşturdu.
Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Başbuğ ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kent merkezinde gezerek evlerinin balkonlarında bulunan çocukların bayramını kutladı. Vatandaşlar da balkonlarından Türk bayrakları salladı.
Vali Pehlivan, bayram dolaysıyla yayımladığı mesajda da 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla zulme boyun eğmeyen, zaferlerle dolu şanlı tarihinden güç alarak yeniden dirilen, bu güçle ayağa kalktığının ilk adımı olduğunu belirtti. Pehlivan, mesajında şunlara yer verdi:
"Bu kıymetli emanete sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde bırakmak sevgili gençlerimizle birlikte hepimizin görevi, milli sorumluluğu vatan borcudur. Kendini geliştiren, okuyan, araştıran, bilgiyi kültür değerleriyle birlikte kavrayan, 'sağlam kafa sağlam vücutta olur' düsturuyla kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yaparak sağlığına dikkat eden, en iyi yapabileceği mesleği seçip, o mesleğin en iyisi olmak için çok çalışarak, ter akıtarak vatanına, devletine, milletine hizmet etmek üzere yetişen gençlerimizi çok seviyor, onlara çok inanıyor ve gençlerimiz sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz"
- Siirt
Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve sosyal mesafe kuralına uygun katılımın sağlandığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
,Mehmet Niyazi Deniz ,İbrahim Toprak
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