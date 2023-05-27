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Batman Seçim Sonuçları 2023: Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Batman 14 Mayıs seçimlerinde son durum nedir?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası hiçbir cumhurbaşkanı adayı oy çoğunluğunu yakalamayınca seçimlerde ikinci tura gidilmişti. 28 Mayıs günü tekrar başlayacak oy süreci sonrası il il cumhurbaşkanlığı sonuçları ve bu kapsamda Batman seçim sonuçları açıklanacak. İşte, Batman cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar...

Giriş: 27.05.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de seçim süreci kaldığı yerden devam ediyor. 14 Mayıs günü istenilen oy oranına ulaşamayan cumhurbaşkanı adaylarının ardından seçim ikinci tura kalmıştı. Durum böyle olunca vatandaşlar Batman seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Batman Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte, 2023 Batman seçim sonuçlarına ilişkin son bilgiler...

  • BATMAN SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Batman Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Batman Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 BATMAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BATMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Batman ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Batman Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Batman Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE BATMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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