Batman Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Batman Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Batman başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Batman seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Batman Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 79.58 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.8 oldu. Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 152.257 oyla yüzde 66.58 - Recep Tayyip Erdoğan: 76.433 oyla yüzde 33.42 aldı. Batman 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 152.257 oyla yüzde 66.58

Recep Tayyip Erdoğan: 76.433 oyla yüzde 33.42

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 221.356 oyla yüzde 67.57 - Recep Tayyip Erdoğan: 101.386 oyla yüzde 30.95 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 152.257 oyla yüzde 66.58Recep Tayyip Erdoğan: 76.433 oyla yüzde 33.42