Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Görkem Duran koordinatörlüğünde "Batman Halk Kültürü" projesi hayata geçirildi.
Kentin kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla uygulanan proje kapsamında uzman ekiplerce 5 ilçede 25 köy gezilerek görüşmeler yapılıyor. Çalışmayla Batman merkez, ilçe ve köylerinde unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekler ile kültürel değerler ortaya çıkarılarak oluşturulacak halk kültürü envanteri yayına dönüştürülerek, gelecek nesillere aktarılacak.
"KALICI BİR ESER ORTAYA KOYACAĞIZ"
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, üniversitenin kente ahde vefasını göstermek ve kadim toprakların yerel kültürünü geleceğe taşımak amacıyla "Batman Halk Kültürü" projesini yürüttüklerini söyledi.
Uzman bir ekip tarafından 5 ilçede 25 köyün gezildiğini, kaynak kişilerle birebir görüşmeler yapılıp, bu görüşmelerin kayıt altına alındığını belirten Demir, görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.
Demir, ileri yaştaki kişilerden dinlenilen bilgileri bilimsel sistematik içerisinde yazıya aktarıp kitaplaştıracaklarını dile getirerek, "Batman'ın, ilçelerinin ve köylerinin unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini, düğün ve adetlerini, taziyelerini, öykülerini, ağıtlarını, yemeklerini kayıt altına alıyoruz. Proje ile amcalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden aldığımız kültürel kodlarımızı, bilgi birikimini evlatlarımıza, torunlarımıza, hatta torunlarımızın torunlarına aktarmak için kalıcı bir eser ortaya koyacağız." dedi.
Hazırlanacak yayının başucu kitabı niteliği taşıyacağını, gelecek nesillere bir vizyon sunacağını aktaran Demir, üniversite olarak gelecek nesilleri, milli ve manevi değerlerine bağlı, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen bireyler olarak yetiştirmek istediklerini anlattı.
"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Görkem Duran da projede amaçlarının çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Batman'ın halk kültürünü, geleneğini, göreneğini en güzel şekilde anlatıp, kayda geçirebilmek olduğunu belirtti.
Duran, çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Teknolojinin hızla yaygınlaştığı bir dünyada artık insanlar özüne dönmek istiyor. Kültürel değerlerini, köklerini yeniden yaşamak ve bilmek istiyor. Bu kadim toprakların değerlerini kültürel anlamda anlatabilmek için yola çıktık ve şu ana kadar yaklaşık 25 köyümüzü ziyaret ettik. Kaynak kişilerle görüştük. Yörenin kültürü ile ilgili araştırma yaptık."
"KÜLTÜRÜN GELECEĞE AKTARILMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Ziyaret edilen Hisar köyü muhtarı Tahir Kaya da üniversiteden gelen uzman ekibin köydeki vatandaşlarla görüşerek gelenek ve göreneklerle ilgili bilgi aldığını söyledi.
Çalışmanın kitap haline gelmesiyle kültürlerinin geleceğe aktarılacağını vurgulayan Kaya, "Geçmişteki gelenek ve görenekleri hep kulaktan duyduk. İleri yaştakiler vefat ettikten sonra bunlar da kaybolmaya mahkum olacak. Ama şu an kitap haline getirilmesi gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli bir proje." diye konuştu.
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