Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Batman'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Batmanlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Batman iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ