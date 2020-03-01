Batman’da üç ayrı operasyonda 234 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3 ayrı operasyonda toplam 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.