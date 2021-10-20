Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayan minibüs, drone yardımıyla 2 kilometre uzaklıkta durduruldu.

Minibüste 11 Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.