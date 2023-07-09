Batman'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı yandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday tarlası yangınına müdahale için sevk edilen itfaiye aracı motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Yangın, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde meydana geldi. Buğday tarlasındaki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler müdahale ederken, itfaiye aracının motor bölümünde yangın çıktı.
Aracın yandığını gören diğer itfaiye araçları yangına müdahale etti. Buğday tarlasındaki ve itfaiye aracındaki yangın söndürüldü. Yangında itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.