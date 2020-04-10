AA

Batman'nın Kozluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Tepecik Mahallesi 1011'inci Sokak'ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Bu binalara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

TRABZON'DA BİR APARTMAN KARANTİNADA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki Güzelce Sokak'ta 10 kapı numaralı apartman, meskunları içerisinde pozitif koronavirüs vakaları yaşanması nedeniyle karantinaya alındı.

Ekiplerce, karar üzerine apartman çevresinde önlem alındı.