Batman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 5’i evlerinde yakalanırken bir kişinin ise çatıya saklandığı tespit edildi. Polis, çatıda gizlenen zanlıyı bulunduğu yerden çıkartarak gözaltına alındı.

Operasyonda 133 gram sentetik uyuşturucu, 2,36 gram eroin, 4,6 gram esrar, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

