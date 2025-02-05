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        Haberler Gündem Batman'da tuğla taşıma bandına ayağını kaptıran işçi öldü - Güncel haberler

        Batman'da tuğla taşıma bandına ayağını kaptıran işçi öldü

        Batman'da bir tuğla fabrikasında çalışan Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:13
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        Tuğla taşıma bandına ayağını kaptırarak öldü
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        Olay, öğle saatlerinde Girbereşik Mahallesi’nde bulunan bir tuğla fabrikasında meydana geldi.

        İddiaya göre işçi Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Selimoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selimoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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