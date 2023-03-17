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Batman'da TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı

Batman'da TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giriş: 17.03.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı
Batman'da TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı
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DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Güney çevreyolunda meydana geldi.

Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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