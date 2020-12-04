Batman'da tedbirlere uymayanlara 930 bin 848 lira ceza kesildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimleri aralıksız sürüyor.

Ekiplerce son 15 günde sosyal mesafe, maske, sokağa çıkma kısıtlaması ve izolasyona uymayan 416 kişi, 13 iş yeri sahibi ve 15 minibüs sürücüsüne toplam 930 bin 848 lira ceza kesildi.

Pozitif veya temaslı olup kontrollerde tespit edilen 11 kişiye de yurtlarda zorunlu izolasyon tedbiri uygulandı.