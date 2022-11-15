Batman'ın Hasankeyf ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin çarptığı 70 koyun öldü. Kaza, dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesi Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, yoldaki koyun sürüsüne çarptı.

DHA'nın haberine göre; feci kazada 70 koyun öldü. Kara yolunda kontrollü olarak sağlanan ulaşım, ölen koyunların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.