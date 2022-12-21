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Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Batman'da yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 21.12.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Batman'da silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde yürüyen Hayrettin K. (39) ve Mehdi B'nin (30) yanına gelen B.R, bu kişilere silahla ateş ederek kaçtı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hayrettin K. ile Mehdi B, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.R'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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