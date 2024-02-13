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        Haberler Gündem Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:08
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen bir adreste yapılan aramada 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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