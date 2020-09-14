Batman'da sıcaktan bunalanlar kar tünelinde serinliyor

AA

Altıdere köyünün Dabanang mezrasında bulunan, yıl boyunca belli bir seviyede erimeden özelliğini koruyan kar tüneli, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Köy muhtarı Aydın Algan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında kardan metrelerce oluşan tünelin serinlemek için büyük bir nimet olduğunu belirterek, özellikle öğle saatlerinde köy sakinleri ile serinlemek için tüneli ziyaret ettiklerini söyledi.

- "Burada üşüyoruz"

Sıcaktan bunaldıkları için kar tüneline gelenlerden Sabahattin Atalay, "Şu anda Batman'da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Burada ise çok serin bir hava var ve üşüyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyoruz." dedi.

Batman'dan tüneli görmek için gelen İrfan Yıldız, Türkiye'nin birçok ilini ziyaret ettiğini, doğa harikası yerler görme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Yaz aylarında bu tarz kar tüneline hiç rastlamadım. Burası saklı bir cennet." diyen Yıldız, herkese tüneli görmelerini tavsiye etti.

Nezim Taymur da Batman'dan geldiğini ifade ederek, kar tünelinin görülmeye değer olduğunu aktardı.

Sıcak günlerde kar tünelinin içinde serinlediklerini dile getirerek, doğa tutkunlarını bölgeye davet ettiklerini kaydetti.