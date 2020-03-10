Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Otomobilin çarptığı orta refujden görüntü- İtfaye ve ambulanlardan görüntü- Kaza geçiren otomobil- Araç sürücüsünün ambulansa alınması

Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıBATMAN (AA) - Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Yanaç'ın (25) kullandığı 72 EF 121 plakalı otomobil, Batman-Diyarbakır çevre yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde refüje çarptıktan sonra şarampole devrildi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Yanaç, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yanaç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.