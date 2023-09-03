Batman'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 03.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:19
S.A. (44) idaresindeki hafif ticari araç, Becirman mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçta bulunan N.A. (46), R.A. (28), H.A. (15), A.A. (16) ve E.A. (50) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.