Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Batman'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü

        Batman'da sağanak hayatı felç etti! Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu,

        Batman'daki sağanak yağışlar cadde ve sokakları suyla doldurup trafiği aksattı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak tahliye çalışması başlattı. Sağanak Sason'da da etkisini gösterdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2025 - 17:58 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da sağanak Şırnak'ta kar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte gün boyunca aralıklarla süren sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

        Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi için çalışma başlattı. Sağanak, Sason ilçesinde de etkili oldu

        BEYTÜŞŞEBAB'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

        Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıktı. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Cizre ilçesinde de etkili olan sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçede bazı araçlar oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Araçlar vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman sağanak
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa