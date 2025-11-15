Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte gün boyunca aralıklarla süren sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi için çalışma başlattı. Sağanak, Sason ilçesinde de etkili oldu

BEYTÜŞŞEBAB'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıktı. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Cizre ilçesinde de etkili olan sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçede bazı araçlar oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Araçlar vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.