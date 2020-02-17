Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Hasankeyf karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından fark edilip düştüğü petrol atık çukurundan kurtarılarak Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne getirilen yavru köpek için ekipler seferber oldu.

Yavru köpeği temizleyip petrol atığından arındırmak için yoğun çaba gösteren Belediye ekipleri, yavru köpeğin durumunun iyi olduğunu ve Belediye Hayvan Bakım Evinde tedavi ve bakımına devam edileceği bilgisini verdi.