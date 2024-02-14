Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda yangın
Batman'da Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.