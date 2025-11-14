Batman'da otomobil TIR'a çarptı! 2 çocuk öldü
Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobil, şarampole devrildi. Feci kazada otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı
Batman'daki Güney Çevre Yolu'nda bir otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.