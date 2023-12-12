Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ağır yaralı

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Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Siirt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobildeki A.A. (37) ve M.K. (20) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.