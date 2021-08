Batman'da MHP'li başkanın aracı yakıldı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Başkan Çetin’in evinin bahçesinde park halinde bulunan arabasının ön camı kırılarak yanıcı madde atıldı. Kısa sürede alevlerin yayıldığı araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından açıklama yapan MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin, "Saldırı aracımıza oldu. Kozluk ve bölgede kimseyle bir düşmanlığımız ve husumetimiz yoktur. Bizde olayın neden böyle geliştiğine anlam veremedik. İnsanlara iyilikten başka bir şey yapmadık. Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına eminiz. Devletimize ve emniyet güçlerimize güveniyoruz. Olayın fail veya failleri kısa zamanda adaletin önüne çıkarılmalıdır" dedi.

İL BAŞKANI DEMİR: OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirten MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, suçlu veya suçluların yakalanmalarının an meselesi olduğunu söyledi. MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kerem Demir, "Bu saldırıyı her ne sebeple olursa olsun lanetliyoruz. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Ancak bizler ferdi olarak değil, sağduyulu olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve adli mercilerimiz olayı en kısa zamanda aydınlatacaktır. Buna inancımız tamdır. Bunu yapanların yanına kar kalmayacaktır. Adalet önünde hesap vereceklerdir. Adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.