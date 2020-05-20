Batman'da kumarhaneye dönüştürülen evde 11 kişi yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 475 lira idari para cezası uygulandı, ikamet sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 37 bin 800 idari para cezası verildi.