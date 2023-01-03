Batman'da köy çocukları sporla buluştu

Her çocuğun bir spor branşıyla ilgilenmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilçe kırsalındaki çocuklar 40 eğitmen eşliğinde tenis, masa tenisi, futbol, futsal, atletizm, cimnastik, hentbol, voleybol, basketbol, wushu, güreş, badminton, karate, kick boks, judo, yüzme gibi 24 branşta eğitim alıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde hayata geçirilen "Spor Sason Projesi" ile çocuklar sporla buluşuyor. Sason Kaymakamlığı'nın desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce yürütülen proje ile çocukların sosyalleşmesi, sportif faaliyetlerle yeteneklerinin keşfedilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İlçe merkezinde yaşayan çocuklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonunda eğitim alırken, kırsalda yaşayanlar için eğitmenler köylere ve kırsal mahallelere giderek çocukları sporla buluşturuyor. İlçe merkezindeki çocuklara haftanın 5 günü ikişer saat, kırsaldaki çocuklara ise haftada 2 gün 3'er saat eğitim veriliyor.

"BU YIL HEDEFİMİZ EN AZ 1500 ÖĞRENCİ"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, geçen yıl mart ayında başlayan Spor Sason Projesi'nin bu sene de devam ettiğini belirterek, ilk 3 ayda 600 öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Özellikle kırsalda daha çok çocuğu sporla buluşturabilmek için köy ziyaretlerinin sürdüğünü dile getiren Çelik, Kaymakamlığın desteğiyle yürüttükleri proje ile 1000'i aşkın çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Çelik, 24 branşta 40 eğitmenle eğitimlerin sürdüğünü anlatarak, köyleri ziyaret ederek sporu çocukların ayağına götürdüklerini aktardı. Kırsaldaki okullara spor malzemesi desteğinde de bulunduklarını belirten Çelik, "Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesi, sporla tanışmaları. Bu yıl hedefimiz en az 1500 öğrenciyi sporla tanıştırmak" dedi.

Çelik, proje kısa bir süre önce hayata geçmesine rağmen öğrencileri Melek Tekbaş'ın Türkiye Okul Sporları Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kendi sıkletinde Türkiye ikincisi olduğuna dikkati çekti.