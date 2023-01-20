Otomobil köprüden düştü! 2 ölü, 1 yaralı

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler hastanenin morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.