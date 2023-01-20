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Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 20.01.2023 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobil köprüden düştü! 2 ölü, 1 yaralı
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AA

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler hastanenin morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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