Batman'da kiraladığı evi ateşe veren kadın, kaçtı

Yengın, akşam saatlerinde Gap Mahallesi 2502’inci Sokak’ta bulunan Arslan Apartmanı’nda çıktı.

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İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katındaki dairede kiracı olan ve ismi öğrenilemeyen kadın, henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi. Kapısını kilitleyerek evden çıkan ve komşularına ‘Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın’ diye haber veren kadın, olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kilitli olan kapıyı kırarak, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.